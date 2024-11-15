Трансформация логистической отрасли: почему бизнес выбирает комплексные решения

В современном бизнес-ландшафте наблюдается стремительный рост сегмента комплексной логистики. Эксперты прогнозируют увеличение объема рынка с 338 млрд рублей в 2023 году до внушительных 486 млрд рублей к 2027 году. Компания «Деловые Линии», являясь одним из лидеров отрасли, демонстрирует впечатляющую динамику развития этого направления – о конкретных показателях и трендах рассказал заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии» Дмитрий Хрущалев.

Сущность комплексной логистики, рассказал эксперт, заключается в передаче всех логистических операций специализированному оператору. В отличие от традиционных моделей, где компании либо самостоятельно управляют логистикой (1PL), либо нанимают отдельных подрядчиков (2PL), формат 3PL предполагает полную интеграцию всех процессов под управлением единого провайдера.

«Деловые Линии» отмечают значительный рост спроса на комплексные услуги – более 30% за первые 8 месяцев 2024 года. Особенно активно развиваются направления в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. Катализатором роста выступает расширение электронной коммерции и востребованность фулфилмент-услуг.

Современные вызовы отрасли включают дефицит качественных складских помещений и квалифицированного персонала. Острая конкуренция за ресурсы, особенно со стороны маркетплейсов, создает дополнительное давление на рынок.

Цифровизация играет ключевую роль в оптимизации процессов. Внедрение WMS-систем, как например, TopLog в «Деловых Линиях», позволяет автоматизировать складские операции, минимизировать ошибки и обеспечивать прозрачность всех процессов.

При выборе 3PL-оператора бизнесу важно учитывать наличие отраслевой экспертизы, качество сервиса, технологическую оснащенность и способность адаптироваться под индивидуальные потребности. Особое внимание стоит уделить возможностям интеграции информационных систем и опыту работы с аналогичными проектами.

«Когда логистика передана на аутсорсинг, бизнесу не нужно приобретать собственные активы для организации хранения и доставки товара, нанимать персонал и нести сопутствующие затраты. Это обеспечивает больше финансовой гибкости и пространства для маневра, что особенно актуально в условиях высокой неопределенности. Также поставщик получает возможность быстро выходить на новые рынки сбыта, разворачивая доставку своих товаров во всех городах присутствия 3PL-оператора. А товары клиента страхуются на все время транспортировки и хранения», - отметил Дмитрий Хрущалев.

Преимущества комплексной логистики, подытожил представитель ГК «Деловые Линии», очевидны: оптимизация затрат, повышение эффективности, возможность быстрого масштабирования и концентрация на ключевых бизнес-процессах. Это делает данное направление все более привлекательным для компаний различных отраслей.