COP29: российский Национальный комитет Десятилетия ООН по восстановлению экосистем подписал первый Меморандум о сотрудничестве на полях климатического саммита в Баку

Меморандум о сотрудничестве между российским Национальным комитетом Десятилетия ООН по восстановлению экосистем и Центром технологий устойчивого развития (ЦТУР) подписан в рамках работы круглого стола на тему «Разработка и реализация климатических проектов по вторичному обводнению осушенных торфяников», который прошёл в павильоне России на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Национальный комитет создан и начал свою работу в 2024 году на базе Комиссии Общественной палаты РФ по экологии и устойчивому развитию для обеспечения участия России в Десятилетии ООН по восстановлению экосистем. Его возглавила председатель Комиссии Елена Шаройкина, которая обратилась с приветственным словом к участникам круглого стола на COP29:

«Торфяники играют важную роль и для реализации климатических проектов, накапливая почти треть почвенного углерода, и для сохранения биоразнообразия, несмотря на то что покрывают лишь 3 % мировой суши. Мы очень рады обрести в качестве партнёра ЦТУР, который предоставляет эффективные и научно-обоснованные решения для обводнения торфяников и восстановления их экосистемных функций, и обладает опытом успешной реализации таких проектов. Символично, что подписание первого меморандума о сотрудничестве между Нацкомитетом и ЦТУР состоялось на полях одной из важнейших ежегодных конференций ООН».

ЦТУР, выступивший второй стороной подписания меморандума, занимается организацией комплексных научных исследований и практической реализацией климатических проектов обводнения осушенных торфяников в России и внедряет технологии промышленной декарбонизации (XPlate). Центр стал инициатором круглого стола по данной теме на COP29.

«Экосистемы обладают уникальным потенциалом как в поглощении парниковых газов, так и в повышении устойчивости к климатическим изменениям. Они могут служить естественным барьером против наводнений, засух и других экстремальных явлений, что одновременно решает задачи митигации и адаптации. Однако, несмотря на признание важности восстановления экосистем, лишь около 1 % всех глобальных инвестиций направляется на эти цели. Национальный комитет Десятилетия ООН призван содействовать увеличению финансирования проектов по восстановлению экосистем в России, а также представлять международному сообществу эффективные решения в этой области, делиться колоссальным опытом, которым обладает наша страна в реализации экологических проектов, и продвигать технологии, разрабатываемые российскими учёными, внося тем самым ещё больший вклад в достижение глобальных целей Десятилетия ООН по восстановлению экосистем», – сказал Вадим Петров, статс-секретарь Национального комитета Десятилетия ООН по восстановлению экосистем, подписавший меморандум на мероприятии в Баку.

Торфяники контролируют водоснабжение и предотвращают наводнения и засухи, обеспечивают людей продуктами питания и топливом. В них обитают растения и животные, уникальные для этой водной среды. Например, журавли гнездятся на болотах, а во время весенних и осенних перелетов останавливаются на болотах для отдыха и кормёжки.

Несмотря на свою важность, торфяники по всему миру осушаются и переоборудуются для нужд сельского хозяйства, развития инфраструктуры, добычи полезных ископаемых и разведки нефти и газа. Деградируют из-за пожаров, чрезмерного выпаса скота, загрязнения азотом и добычи торфа, используемого в качестве топлива и субстрата.

В условиях меняющегося климата очень важно удерживать углерод торфяников там, где он есть, – во влажном состоянии и в земле. Поэтому столь необходимо повторно увлажнить и восстановить те из них, которые подверглись осушению и деградации. Именно эту работу успешно реализует команда ЦТУР.

27 ноября 2024 года в Москве в Общественной палате РФ пройдёт первое установочное заседание Национального комитета Десятилетия ООН по восстановлению экосистем, на котором будет представлена Концепция проведения Десятилетия в России и выработан план работы.