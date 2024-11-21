Автогигант Ford планирует сократить тысячи рабочих мест в Европе

Планы американского автогиганта Ford на сокращение 4000 рабочих мест в Европе к 2027 году связаны с огромными убытками за последние годы.

В среду компания объявила о сокращении 14% своего европейского персонала, прогнозируя уменьшение числа сотрудников на около 2900 человек в Германии к концу 2027 года. Дополнительно планируется сократить 800 рабочих мест в Великобритании и 300 в других странах Евросоюза.

По словам руководства компании, европейские автопроизводители сталкиваются с серьезными проблемами конкуренции и экономическими вызовами, а также несоответствием между стандартами выбросов CO2 и спросом потребителей на электрифицированные машины.

"...Важно, чтобы будущая конкурентоспособность Ford в Европе была обеспечена сложными, но решительными действиями" - заявил вице-президент компании по вопросам трансформации и партнерства в Европе, Дэйв Джонстон. Планы компании включают сокращение рабочего времени для 11 500 сотрудников на заводе в Кельне, Германия, а также уменьшение производства электромобилей Capri и Explorer, выпускаемых на этом заводе.