Регулятор США: Google должна избавиться от Chrome

В среду американские прокуроры обратились к судье с просьбой заставить компанию Alphabet Google отказаться от своего браузера Chrome, поделиться данными и результатами поиска с конкурентами и предпринять другие шаги для прекращения своей монополии на интернет-поиск.

Судебное заявление показало, что Министерство юстиции настоятельно призывало запретить Google становиться поисковой системой по умолчанию на смартфонах, чтобы помешать американскому технологическому гиганту использовать свою мобильную операционную систему Android.

Самый популярный в мире веб-браузер Chrome предоставляет Google информацию о пользователях, которая помогает компании выгодно персонализировать рекламу, которую видят пользователи. Google контролирует около 90% рынка онлайн-поиска, при этом более 60% пользователей используют Google Chrome для выполнения этих поисков.

По словам Министерства юстиции, продажа Chrome «навсегда лишит Google контроля над этой важнейшей точкой доступа к поиску и позволит конкурирующим поисковым системам получить доступ к браузеру, который для многих пользователей является воротами в Интернет».