США наложили вето на резолюцию ООН о прекращении огня в секторе Газа

США заблокировали юридически обязательную резолюцию, призывающую к прекращению огня в секторе Газа, раскритиковав инициативу за то, что она не увязывает прекращение огня с освобождением израильских заложников.

«Для нас это должно быть увязкой между прекращением огня и освобождением заложников», — сказал Роберт Вуд, заместитель посла США в ООН. «Это была наша принципиальная позиция с самого начала, и она остается таковой».

Проект, представленный 10 непостоянными членами Совета Безопасности, призывал как к немедленному прекращению огня, так и к «немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников», все еще удерживаемых боевиками. Однако документ не связывал эти события.

Израиль неоднократно обвинял ООН в несправедливом отношении к себе, а отношения между странами заметно ухудшились после атак 7 октября 2023 года, которые спровоцировали наступление Израиля на сектор Газа.