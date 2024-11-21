«Ясновидящий» - мошенник и его многодетная семья продолжает обманывать людей: от Казахстана до острова Бали

Виталий Гутнов и Алёна Гутнова — семейная пара, скрывающаяся под маской порядочных родителей четверых детей, оказались профессиональными мошенниками.

Как утверждают потерпевшие от их деятельности лица, их аферы охватывают несколько стран, а жертвами стали десятки людей, включая предпринимателей, рестораторов, парикмахеров и обычных граждан.

По свидетельствам пострадавших, семья Гутновых начала свой преступный путь в Казахстане, где они нажили огромные долги и обманули многих людей. Чтобы избежать наказания, они перебрались в Россию и поселились в престижном районе Москвы — на Новорижском шоссе. Там они арендовали роскошный дом в элитном поселке и продолжали свои махинации. Пострадали не только предприниматели, но и соседи, которые доверились этой семье. Однако, когда их обман был раскрыт, Гутновы быстро скрылись, сменив место жительства на острове Бали.

На острове Бали они продолжали свои мошеннические действия. Виталий выдавал себя за ясновидящего, предлагая различные услуги, такие как "снятие порчи" и "кармические чистки". При этом он утверждал перед своими жертвами, что ведет праведный образ жизни и несет ответственность за свои действия по законам кармы. Эти заверения он многократно повторял людям, которым он задолжал деньги, обещая вернуть их "по частям". Но все эти слова оказались лишь пустыми обещаниями, не имеющими никакого отношения к реальности.

1 из 6

Алена, жена главного героя, прибегала к другой стратегии, представляя себя как многодетная мать, временно неспособная оплатить услуги из-за проблем с карточкой. Они задолжали деньги за аренду жилья, покупки, услуги красоты и даже срочные медицинские анализы. Пара смогла обмануть множество предпринимателей и местных жителей, пока не были поданы коллективные жалобы в правоохранительные органы Индонезии.

По словам пострадавших, семья Гутновых в настоящее время пребывает в Краснодарском крае и, по имеющейся информации, продолжает заниматься мошенничеством. Скорее всего, Гутновы не являются заботливыми родителями, а скорее профессиональными мошенниками, которые обманывают людей и живут за счет чужих денег, пользуясь своей ложной репутацией.

Если вы стали жертвой Виталия или Алёны Гутновых в России или за рубежом, свяжитесь по номеру +7 999 096-09-03 для подачи коллективного заявления.

Гутновы — “ясновидящий” и “многодетная мать”, которые оставляют за собой только обман, долги и разбитые надежды.