Сооснователь «Лайт Инвест» Раиль Шарипкулов оказался в центре судебного спора с родственником

Российская проп-трейдинговая индустрия взбудоражена из-за громкого конфликта между основателями компании «Лайт Инвест», входящей в тройку лидеров рынка. Раиль Шарипкулов, один из учредителей компании, получил иск на 21 миллион рублей от своего близкого родственника. Исковое заявление появилось после объявления о запуске его нового проекта – «Trade System». Инициатором иска выступил его родственник и деловой партнер Валерий Ишназаров, с которым Раиль прекратил сотрудничество.

Компания «Лайт Инвест» была основана в 2016 году усилиями профессионального трейдера Раиля Шарипкулова и юриста-инвестора Валерия Ишназарова. За годы работы компания продемонстрировала выдающиеся успехи: годовой оборот достигал сотен миллиардов рублей, а программа обучения трейдингу помогла тысячам начинающих трейдеров стать профессионалами. Компания также предоставляла трейдерам-новичкам возможность управлять капиталом учредителей, что способствовало укреплению её позиций на рынке.

Шарипкулов занимался развитием бизнеса, включая обучение трейдеров и построение эффективной корпоративной структуры, тогда как юридические права на компанию принадлежали Валерию Ишназарову. На начальном этапе сотрудничества доли партнеров распределялись на основе доверительных отношений, однако в 2022 году Раиль инициировал процесс юридического оформления своей доли, в соответствии изначальной договоренности партнеров. После двухлетних переговоров в сентябре 2024 года Валерий в ультимативной форме решил исключить Шарипкулова из состава учредителей компании, что и стало началом открытого конфликта, хотя за весь период сотрудничества никаких устных или письменных претензий у Ишназарова к партнеру не было.

Новый виток противостояния произошел, когда стало известно, что около трети трейдеров «Лайт Инвест» выразили готовность перейти в «Trade System». Шарипкулов утверждает, что его профессионализм и вклад в развитие трейдеров стали ключевым фактором их решения. Остальные сотрудники теперь рассматривают возможность ухода из компании из-за недоверия к новому руководству в лице Ишназарова.

Реакция Ишназарова не заставила себя ждать: он подал судебный иск на 8 миллионов рублей, а когда получил отказ в арбитражном суде Уфы – подал исковое уже на 21 миллион, обвиняя Шарипкулова в наличии неких долгов перед компанией. Раиль, в свою очередь, считает, что эти претензии необоснованны и являются способом давления на трейдеров, которые планируют перейти в его новый проект.

Стоит отметить, что в биографии Валерия Ишназарова юридические споры появляются не в первый раз. В 2010 году он был осуждён условно на шесть лет за попытку рейдерского захвата здания Союза художников Башкирии. По версии следствия и суда, в 2007 году он, ссылаясь на подложную справку, объявил себя председателем правления данной организации, после чего пытался «захватить» его здание стоимостью 200 миллионов рублей, но был остановлен правоохранителями. Этот эпизод вызвал волну обсуждений в СМИ, но родственники поддерживали Ишназарова и верили, что Валерий не допустит подобных правонарушений в будущем.

Раиль Шарипкулов подчеркивает, что «Trade System» будет работать не хуже своего первого проекта, ориентируясь на все стандарты индустрии. Новый проект также направлен на создание карьерных возможностей для начинающих трейдеров и повышение их квалификации. Несмотря на возникающие трудности и давление со стороны родственника, новый проект Шарипкулова уже набирает обороты на рынке.