В четверг вечером избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Пэм Бонди на пост следующего генерального прокурора.

«Пэм переориентирует [Министерство юстиции] на его первоначальную цель — борьбу с преступностью и обеспечение безопасности Америки», — написал Трамп в социальных сетях.

Объявление было сделано через несколько часов после того, как предыдущий кандидат Трампа, бывший конгрессмен от Флориды Мэтт Гетц, в четверг отказался от участия в процессе отбора после широкого сопротивления, в том числе внутри его Республиканской партии, из-за обвинений в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

«Хотя импульс был сильным, очевидно, что мое утверждение несправедливо стало отвлекать от важной работы по переходу Трампа/Вэнса», — сказал Гетц.