Япония прекратила испытания ракеты Epsilon S после пожара

Японское космическое агентство JAXA прервало испытания двигателя ракеты Epsilon S после того, как во вторник в Космическом центре Танегасима вспыхнул крупный пожар.

«Во время сегодняшнего испытания на горение произошла аномалия. Мы пытаемся оценить, что произошло», — заявили в JAXA.

Кадры, показанные национальным телеканалом NHK, показали, как над местом происшествия на южном японском острове поднимаются пламя и дым.

Журналисты, находившиеся на расстоянии около одного километра (0,62 мили) от места проведения испытания, сообщили о сильном взрыве вскоре после его начала в 8:30 утра по местному времени (23:30 по Гринвичу).

О пострадавших не сообщается, причина инцидента расследуется.