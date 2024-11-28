Россия атакует энергетическую инфраструктуру Украины

В четверг в украинских городах Одесса, Кропивницкий, Харьков, Ровно и Луцк прогремели взрывы на фоне сообщений о масштабной атаке российских крылатых ракет, сообщают украинские СМИ.

Министр энергетики Украины заявил, что удары были нанесены по критически важным объектам инфраструктуры .

«Энергетический сектор в очередной раз подвергся массированной атаке противника», — написал в Facebook министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«По всей Украине происходят нападения на энергетические объекты».

Министр добавил, что оператор национальной электросети «в срочном порядке ввел экстренные отключения электроэнергии».