Китай заявил о готовности «сотрудничать» с расследованием инцидента в Балтийском море

В пятницу Китай заявил о готовности оказать содействие в расследовании разрыва двух кабелей в Балтийском море.

Это произошло после того, как Швеция обратилась к Пекину с просьбой о сотрудничестве в расследовании разрыва двух кабелей передачи данных 17–18 ноября в районе, где было замечено судно под флагом Китая.

По словам операторов, по состоянию на утро пятницы оба кабеля были восстановлены.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что Пекин хочет помочь прояснить этот вопрос.

«Китай готов сотрудничать с соответствующими странами, чтобы выяснить правду», — заявил представитель МИД Мао Нин.

«В настоящее время Китай и Швеция поддерживают тесную связь по этому вопросу», — сказала она.

В момент прорыва в этом районе был замечен сухогруз Yi Peng 3 под китайским флагом, который был пришвартован в проливе Каттегат в международных водах между Швецией и Данией.