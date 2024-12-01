Вадим Петров поздравил ВООП со 100-летием и предложил новую парадигму восстановления экосистем

В честь 100-летия Всероссийского общества охраны природы (ВООП), старейшей и крупнейшей общественной природоохранной организации России, состоялся Международный форум «Экология будущего». Форум объединил ведущих экспертов, представителей власти, бизнеса и общественности для обсуждения ключевых экологических проблем и формирования ориентиров государственной политики в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

На фронтальной сессии «Сохраняя Землю: взгляд в будущее» под модераторством Председателя Комиссии по экологии и устойчивому развитию ОП РФ Елены Шаройкиной выступил Вадим Петров, Статс-секретарь Национального комитета Десятилетия ООН восстановления экосистем, Председатель Общественного совета при Росгидромете и заместитель директора ФГБУ «ВНИИ Экология» Минприроды России.

В своем выступлении Вадим Петров тепло поздравил ВООП с юбилеем, подчеркнув значимость деятельности общества на протяжении века: "Сто лет ВООП — это не просто юбилей, это вековой фундамент, на котором строится будущее экологического благополучия нашей страны. История общества — это история преданности природе, объединяющая поколения. Я искренне верю, что, сохраняя традиции и приумножая опыт, мы сможем создать гармоничную среду для жизни наших потомков."

Петров отметил, что рубежный юбилей — это повод для переосмысления подходов к экологическому развитию страны и мира. Он предложил новую парадигму восстановления экосистем, которая должна прийти на смену линейному сохранению природы. По его словам, предотвращение деградации экосистем и охрана природы являются лишь частью комплексного процесса восстановления.

Особое внимание было уделено принципам восстановления экосистем в рамках Десятилетия ООН (2021–2030 гг.). Петров подробно рассказал о глобальной инициативе, направленной на предотвращение, приостановление и обращение вспять деградации экосистем по всему миру:

• Комплексный подход: Восстановление экосистем требует учета всех аспектов — от биоразнообразия до социальных и экономических факторов.

• Участие общества: Активное вовлечение местных сообществ и заинтересованных сторон является ключевым для успешной реализации проектов.

• Инновации и наука: Применение передовых научных методов и технологий способствует эффективному восстановлению и устойчивому развитию.

• Глобальное сотрудничество: Мировое сообщество должно объединить усилия для достижения общих экологических целей и обмена лучшими практиками.

Он также подчеркнул роль Москвы в реализации принципов восстановления экосистем: "Москва демонстрирует пример комплексного подхода к восстановлению городских экосистем. Реализуемые проекты по озеленению, созданию парков, оздоровлению воды Москвы (прудов, малых рек, Москва-реки) и улучшению экологической инфраструктуры делают столицу модельным городом поколения восстановления. Москва должна заслуженно быть включена хэдлайнером в этом списке, показывая, как мегаполис может гармонично сосуществовать с природой."

В своем выступлении Петров напомнил, что российское законодательство впервые закрепило принцип восстановления экосистем в Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 г. № 800: «Рекультивация земель должна обеспечивать восстановление земель до состояния, пригодного для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием». Это подчеркивает приверженность страны к интеграции новой парадигмы в национальную регуляторику. Он предложил также интегрировать новую парадигму восстановления экосистем в обновляемую стратегию экологической безопасности.

Форум «Экология будущего» стал значимым событием в экологической повестке России, объединившим усилия по сохранению и восстановлению природного наследия для будущих поколений.