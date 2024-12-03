Глава МУС критикует США за угрозы

Председатель Международного уголовного суда в понедельник раскритиковал США за вмешательство в расследования, назвав нападения на суд «ужасными».

«Другой постоянный член Совета Безопасности угрожает суду драконовскими экономическими санкциями, как будто это террористическая организация», — заявила судья Томоко Аканэ, которая также является президентом МУС, в своем выступлении на ежегодном собрании учреждения.

Аканэ имела в виду замечания сенатора США Линдси Грэма, чья Республиканская партия будет контролировать обе ветви Конгресса в Вашингтоне в январе, и который назвал суд «опасной шуткой».

Грэм призывает законодательный орган федерального правительства США санкционировать МУС.

«Если вы попытаетесь помочь МУС — Канаде, Великобритании, Германии, Франции — мы наложим на вас санкции», — заявил Грэм в эфире телеканала Fox News.

Аканэ заявила, что эти угрозы «ставят под угрозу» «само существование» МУС, не называя при этом США, но ссылаясь на них.