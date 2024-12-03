Индия: несколько человек погибли из-за циклона Фенгал

Во вторник некоторые районы южной Индии пострадали от циклона «Фенгал», в то же время в северной части Кералы был объявлен красный уровень опасности, а школы в городе Пудучерри были закрыты.

По данным местной газеты The Hindu, циклон уже унес жизни 12 человек в штате Тамилнад. На прошлой неделе он также нанес ущерб Шри-Ланке.

В отчете говорится, что из-за сильных дождей под водой оказалось более 200 000 гектаров (494 210 акров) сельскохозяйственных угодий, а более 2400 хижин были повреждены.

По меньшей мере 14 округов Тамилнада остаются затронутыми.

В некоторых районах южной Индии школы были закрыты, а в понедельник синоптики предупредили о сохранении риска внезапных наводнений.

В субботу ураган «Фенгал» обрушился на индийский штат Тамилнад, принеся в соседний Пудучерри самое большое количество осадков за последние 30 лет.