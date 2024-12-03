Нигерия ищет помощи у Южной Африки для присоединения к G20 и БРИКС

Правительство Нигерии в понедельник заявило о желании получить одобрение Южной Африки на присоединение к группам стран G20 и БРИКС, объединяющим ведущие и развивающиеся экономики.

Государственный министр иностранных дел Нигерии Бьянка Одумегву-Оджукву официально обратилась с такой просьбой во время поездки в Кейптаун для проведения двухгодичных переговоров между двумя странами, которые иногда рассматриваются как политические и экономические конкуренты .

Однако Южная Африка, которая приняла на себя председательство в G20, приветствовала эту просьбу.

«Мы будем рассчитывать на мудрый совет Нигерии, принимая на себя эту важную ответственность», — цитирует нигерийское информационное агентство NAN слова министра международных отношений Роланда Ламолы.

«Наши люди ожидают, что Южная Африка и Нигерия, учитывая наши общие корни, продолжат сотрудничать и работать более тесно, чтобы улучшить свои условия и перспективы, а также повысить качество жизни», - добавил он.

На том же саммите, известном как Заседание Двунациональной комиссии (BNC), две страны обязались более тесно сотрудничать в ключевых областях развития, таких как горнодобывающая промышленность и инфраструктура.