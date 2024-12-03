Трамп номинировал миллиардера Уоррена Стивенса на пост посла Великобритании

В понедельник будущий лидер США Дональд Трамп огласил предложение о выдвижении бизнесмена и финансового директора Уоррена Стивенса на должность следующего посланника Америки в Великобритании.

В своем посте на Truth Social Трамп выразил радость за возможность Уоррена стать главным дипломатом, представляющим Соединенные Штаты перед одним из наиболее дорогих и давних союзников страны.

Уоррен Стивенс возглавляет компанию Stephens Inc, специализирующуюся на финансовых услугах, с базой в Литл-Роке, штат Арканзас. По данным Forbes, его чистое состояние оценивается в $3,4 миллиарда (€3,2 миллиарда).