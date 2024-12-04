Адвокаты Трампа призывают судью прекратить дело о взятках

Адвокаты будущего президента США Дональда Трампа во вторник обратились к судье штата Нью-Йорк с просьбой прекратить уголовное дело, в котором он был признан виновным по 34 пунктам, связанным с выплатой денег за молчание бывшей порноактрисе в мае этого года.

Его адвокаты утверждали, что нависание над ним этого дела и вынесение ему приговора после его вступления в должность в США 20 января помешает его способности управлять страной и «подорвет его усилия по переходу».

«Местные выборные должностные лица, такие как окружной прокурор Брэгг, не имеют никаких законных оснований для создания подобных помех», — написали адвокаты защиты Тодд Бланш и Эмиль Бойе в судебном заявлении со ссылкой на прокурора по этому делу.

Ранее Трамп выдвинул кандидатуры Бланш и Бойе на руководящие должности в Министерстве юстиции.