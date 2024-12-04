Байден заявил, что «США полностью сосредоточены на Африке»

Джо Байден во время визита в Анголу во вторник пообещал увеличить американские инвестиции в африканский континент. Это был первый визит президента США в Анголу за всё время его президенства.

Байден во время своей поездки пообещал миллиарды долларов в виде обязательств для Анголы и посетил музей рабства, где попытался признать торговлю людьми, которая когда-то связывала две страны.

Также, Байден пообещал увеличить инвестиции в проект железной дороги «Коридор Лобито» .

Проект представляет собой железнодорожное сообщение между Лобито на атлантическом побережье Анголы, Медным поясом в Замбии и кобальтовыми рудниками в Демократической Республике Конго (ДРК). Он соединит богатую ресурсами Центральную Африку с атлантическим портом.

Президент Анголы Жоау Лоренсу заявил, что визит Байдена стал ключевым поворотным моментом в отношениях между США и Анголой, которые восходят к временам холодной войны.