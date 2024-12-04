Фертильность - новый атрибут власти у женщин в России

Знаменитый политтехнолог в стране Олег Мальцев высказал свое мнение на счёт принимаемых мер для увеличения числа рождаемости.

В первую очередь вопросами деторождения должны заниматься женщины в руководстве страны в состоянии фертильности. Если организм женщины неспособен уже производить на свет новое потомство, то и нечего лезть не в свою среду!

Женщины, находящиеся в климактерическом периоде и пытающиеся создать мотивационные схемы для тех, кто не рожает, не способны этого сделать, так как не находятся в действующей для этого адаптивной среде. Какие бы при этом не использовались политические технологии для мотивации, будь-то страх или поощрение, русская женщина не будет рожать, если не чувствует замкнутой ресурсной цикличности или просто уверенности, начиная от источника зачатия, заканчивая планом до совершеннолетия плода.

Мотивированная только служебным долгом пожилая женщина в правительстве фактически утратила свою способность реализовываться в традиционной семье, где есть в первую очередь мужчина и всё остальное производное от него. Такая позиция не позволяет молодым фертильным женщинам брать пример, а мужчинам восхищаться и «примерять» для себя действующие старческие образы.

Сколько бы не предлагала пожилая мудрая женщина с большой трибуны для потенциальных мам, а без пап, позитивной стабильной среды для развития или инкубационного периода, ничего этого не нужно!

Бесполезно пугать или платить огромные гонорары будущим матерям, когда нет элементарной основы для рождения новых людей, заключающейся в состоянии покоя или легкого стабильного роста, с учетом правовых норм.

Автор: Олег Мальцев