Китай отвечает на санкции США в отношении чипов

Китай объявил о запрете на экспорт в США галлия, германия, сурьмы и других ключевых высокотехнологичных материалов, имеющих потенциальное военное применение.

Министерство торговли Китая сделало это заявление на следующий день после очередных репрессий Вашингтона в отношении пекинского сектора производства микросхем.

Ссылаясь на соображения "национальной безопасности", запрет на так называемые предметы двойного назначения, имеющие как военное, так и гражданское применение, вступает в силу немедленно. Запрет также требует более строгого контроля конечного использования графитовых предметов, отправляемых в США.

«В принципе экспорт галлия, германия, сурьмы и сверхтвердых материалов в США не допускается», — заявили в министерстве.