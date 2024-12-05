Грузия: Ника Гварамия был задержан полицией

Лидер одной из оппозиционных партий Грузии Ника Гварамия был задержан полицией после того, как его избили до потери сознания в столице страны Тбилиси, сообщила его партия в среду.

Инцидент с лидером «Коалиции за перемены» произошел на фоне сообщений о полицейских рейдах на другие оппозиционные партии.

Оппозиционная партия опубликовала видео на сайте X (ранее Twitter), на котором видно, как несколько мужчин несут Гварамию за руки и ноги вниз по лестнице, пока полиция проводит обыск в их офисах.

Гварамия «был вытащен полицией из машины и брошен в машину для задержания, после чего он был избит и потерял сознание. Это произошло на улице Шарашидзе», — написала Коалиция за перемены в своем сообщении в социальных сетях.

Проверить эти сообщения сразу не удалось, но на кадрах видно, что 48-летний Гварамия не двигается, пока его уносят.

Другие партии также сообщили о полицейских рейдах в своих офисах, а представитель Единого национального движения (ЕНД) заявил, что его офисы также подверглись рейдам без ордера, но никто не был задержан.

По данным информационного агентства Interpress, двое лидеров другой оппозиционной партии «Сильная Грузия» были задержаны полицией.