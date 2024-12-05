Книга Меркель разошлась тиражом 200 000 экземпляров

Мемуары Ангелы Меркель уже стали самой успешной книгой года в Германии, сообщил в четверг один из отраслевых аналитиков, всего через неделю после их выхода.

В книге «Свобода: воспоминания 1954–2021» описывается детство бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в коммунистической Восточной Германии, ее политический взлет в партии Христианско-демократический союз (ХДС), ее избрание первой женщиной-канцлером и последующие 16 лет пребывания у власти.

По данным аналитической компании Media Control, 736-страничный том, написанный в соавторстве с давним советником Меркель Беатой Бауманн, уже возглавил списки бестселлеров. Уже продано 200 000 экземпляров.

«Ни одна другая книга не имела столь впечатляющего старта в этом году», — сказала Ульрике Альтиг, управляющий директор Media Control.

В отчете Media Control говорится, что покупатели примерно поровну разделились на мужчин и женщин всех возрастных групп.