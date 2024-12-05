Южная Корея добивается импичмента Юну

Южнокорейские прокуроры заявили в четверг, что они начали официальное расследование попытки президента Юн Сок Ёля ввести в стране военное положение. Министр внутренних дел Ли Сан Мин и бывший министр обороны Ким Ён Хён также являются частью расследования.

Полиция заявила, что в отношении президента ведется расследование по факту «мятежа», а Ким, который уже ушел в отставку после инцидента, находится под запретом на поездки и ему запрещено покидать Южную Корею.

Оппозиционная Демократическая партия страны в среду представила законопроект об импичменте президенту Юн Сок Ёлю в связи с его кратковременным объявлением военного положения , в то время как министры начали подавать в отставку.

«Объявление режимом Юна чрезвычайного положения военного положения вызвало большое замешательство и страх среди нашего народа», — заявил член Демократической партии Ким Сын Вон в Национальной ассамблее, когда было вынесено предложение об импичменте.

«Люди и помощники, которые защищали парламент, защищали нас своими телами. Народ победил, и теперь пришло время нам защитить народ», — продолжил он.

«Нам необходимо немедленно приостановить полномочия президента Юна. Он совершил неизгладимое историческое преступление против народа, чье беспокойство необходимо успокоить, чтобы они могли вернуться к своей повседневной жизни».