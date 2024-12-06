Германия: рабочие VW объявляют вторую забастовку

Профсоюз работников немецкого автопроизводителя Volkswagen (VW) заявил в четверг, что его работники проведут продолжительную забастовку на следующей неделе, начиная с понедельника.

Крупнейший автопроизводитель Европы столкнулся с негативной реакцией из-за своих планов по сокращению заработной платы, увольнению рабочих и закрытию заводов впервые в истории Германии .

Профсоюз IG Metall сообщил, что забастовка в понедельник продлится четыре часа на девяти различных предприятиях по всей стране и в тот же день состоится четвертый раунд переговоров между VW и представителями профсоюзов .

Ожидается, что тысячи сотрудников VW также посетят митинг в понедельник в Вольфсбурге, где находится штаб-квартира VW.

Планируемая продолжительность забастовки в два раза превышает первую стадию, организованную в предыдущий понедельник, в которой приняли участие около 100 000 рабочих завода VW.

В четверг компания заявила, что руководство и представители трудящихся все еще обсуждают жизнеспособные долгосрочные решения, которые позволят сбалансировать экономическую стабильность и обеспечить перспективы трудоустройства.