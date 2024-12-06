На севере Калифорнии произошло землятрясение

Геологическая служба США в четверг сообщила о мощном землетрясении магнитудой 7,0 на севере Калифорнии.

Национальная метеорологическая служба, которая оценила землетрясение как имеющее магнитуду 7,3, немедленно выпустила предупреждение о цунами. Позднее оно было отменено, незадолго до того, как первые волны должны были ударить по побережью Калифорнии.

В настоящее время предупреждения получили около 4,7 млн ​​жителей Калифорнии и Орегона.

Американские сейсмологи утверждают, что землетрясение произошло на глубине всего 6 миль (10 километров), а его эпицентр находился примерно в 45 милях к юго-западу от Эврики, в округе Гумбольдт, недалеко от границы штата Орегон.

«Согласно предварительным параметрам землетрясения... опасные цунами возможны на побережьях, расположенных в радиусе 300 км от эпицентра землетрясения», — говорится в предупреждении, выпущенном Центром предупреждения о цунами Национальной метеорологической службы в Гонолулу, Гавайи.

Хотя в заявлении говорится, что пока не зафиксировано никаких заметных волн, Центр предупреждения о цунами настоятельно призывает «всех, кто находится вблизи побережья, быть бдительными в отношении возможной опасности».