Оборонный пакт между Россией и Северной Кореей вступает в силу

Крупный оборонный пакт между Северной Кореей и Россией вступил в силу после того, как стороны обменялись ратификационными документами, сообщило в четверг официальное информационное агентство Северной Кореи KCNA.

Договор был подписан в июне президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Соглашение обязывает оба государства оказывать военную помощь в случае нападения на друг друга, а также совместно противостоять западным санкциям.

В последние годы Москва и Пхеньян сблизились на фоне возросшей напряженности в отношениях с Западом.

США и Южная Корея обвинили Северную Корею в вмешательстве в ситуацию на Украине, выразившемся в отправке тысяч северокорейских солдат для участия в боевых действиях на стороне российских войск.