Улучшение логистической инфраструктуры на Алтае стимулирует стабильный рост грузоперевозок

Согласно данным Росстата, грузооборот в стране за первые девять месяцев 2024 года увеличился на 0,4%. Морские порты показали лидирующий рост более чем в 61%, следом идет воздушный транспорт с увеличением почти в 10% и автомобильные перевозки с 7,7% роста. Эксперты связывают подобную динамику с экономическим ростом, внедрением программ импортозамещения и созданием новых логистических цепей. На территории Алтайского края эти позитивные изменения также заметны.

Западно-Сибирская железная дорога, филиал ОАО «РЖД», подтверждает увеличение объемов железнодорожных грузоперевозок в регионе. За восемь месяцев 2024 года здесь было отгружено 5,3 миллиона тонн товаров.

Кроме того, представители компании «Деловые Линии» сообщают о повышении грузооборота в Барнауле на 3,2%, а в целом по Алтайскому краю — на 5,3% за первые десять месяцев 2024 года. Наиболее часто транспортируются станки, оборудование, автокомпоненты, шины, биологически активные добавки, пищевые ингредиенты и текстиль. В ответ на возросший спрос «Деловые Линии» переместили свои складские мощности в Барнауле на новую площадку, удвоив площадь для хранения грузов.

Аналитики прогнозируют, что грузоперевозки в России продолжат расти. Исследовательская компания M.A. Research предсказывает ежегодный прирост рынка автомобильных перевозок на 14% в период с 2025 по 2027 годы, что позволит рынку увеличить объем на 70% к концу 2027 года по сравнению с 2023 годом.

Учитывая, что всероссийская статистика непосредственно связана с региональными показателями, вероятно, что и в Алтайском крае автомобильные перевозки будут увеличиваться. Уже сейчас крупные перевозчики стремятся пустить корни в регионе, расширяя свою логистическую инфраструктуру.