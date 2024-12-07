Впервые в российской судебной практике автор оригинального контента в социальной сети TikTok получил компенсацию за копирование своего контента. Скандал разгорелся между двумя блогерами, позиционирующими себя в качестве экспертов в области видеосъемки и монтажа. У автора, права которого были нарушены, ролики собирают миллионные просмотры.

София Г. – популярный видеоблогер и специалист по монтажу, в течение нескольких лет создавала обучающие видеоролики в TikTok, посвященные пошаговому обучению съемке и монтажу видео через приложение CapCut. Каждый из роликов собирал от 1 до 7 миллионов просмотров.

Когда количество подписчиков Софии Г. заметно возросло, другой видеоблогер – Лилиана С., начала дословно копировать её видео. Были скопированы не только текст, но и образы Софии. Это продолжалось на протяжении двух лет.

По мнению юриста Анастасии Цымбал, представляющей интересы Софии Г., действия Лилианы С. являются явным нарушением авторских прав. В России, как и во многих других странах, авторское право защищает произведения, включая сценарий, с момента их создания. София Г. не давала разрешения на использование своих результатов интеллектуальной деятельности, а копирование контента без согласия правообладателя является прямым нарушением исключительных прав.

«Ответчик скопировал слово в слово 21 тик-ток нашего доверителя. Моему доверителю стало известно о нарушении его исключительных прав только спустя два года неправомерного использования, поскольку её аккаунт был заблокирован нарушителем. Мы зафиксировали все нарушения, составили сравнительную таблицу, из которой очевидно, что ответчик взял не идею, а саму форму произведения. Действительно, эксперты могут снять видео на одну и ту же тему (идея), но они не будут совпадать слово в слово, как это было в нашем случае, не будут использованы одни и те же ракурсы и вставки.

В ходе досудебных переговоров ответчик утверждал, что "это не моя страница, не мои видео". Однако на каждом из 21 аудиовизуальном произведении было зафиксировано лицо и образ ответчика. Поэтому мы обратились в суд с требованием о взыскании компенсации. В итоге суд признал, что ответчик скопировал 21 аудиовизуальное произведение, тем самым нарушив исключительные права истца. Компенсация за нарушение исключительных прав была определена в размере 210 000 рублей. Размер компенсации нас не устраивает, поэтому мы подаем апелляционную жалобу», – рассказывает Анастасия Цымбал, руководитель юридической компании «Цымбал и бизнес-юристы».

Копирование чужого контента в социальных сетях – довольно распространенное явление. Этот судебный прецедент может побудить других блогеров, которые создают оригинальные материалы и сталкиваются с их копированием, также обратиться в суд за взысканием компенсации за нарушение исключительных прав.

Юристы напоминают, что, если ваш ролик был скопирован точь-в-точь, вы имеете право требовать от нарушителя компенсацию в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей.