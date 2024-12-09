Трамп изложил масштабную политическую повестку дня

Будущий президент Дональд Трамп в воскресенье дал свое первое телевизионное интервью с момента своего избрания 5 ноября. В ходе обсуждения он обрисовал несколько масштабных изменений в политике — как внутренней, так и международной.

Трамп заявил, что намерен реализовать многие из задуманных им изменений в экономике, иммиграционной политике, внешней и оборонной политике и других областях сразу после принятия присяги 20 января 2025 года.

В беседе с ведущей Кристен Уэлкер в программе «Встреча с прессой» на канале NBC Трамп заявил, что планирует внести радикальные изменения в иммиграционную политику США, наиболее ярким из которых станет отмена права гражданства по рождению, закрепленного в конституции.

Трамп заявил, что в свой первый день в Белом доме он применит меры исполнительной власти, чтобы положить конец праву на гражданство для тех, кто родился на территории США, независимо от иммиграционного статуса их родителей.

На вопрос, выполнит ли он свое обещание депортировать всех нелегальных иммигрантов в США, пока он находится у власти, Трамп ответил: «Я думаю, это нужно сделать, и это трудно… это очень трудно сделать. Но нужно иметь правила, положения, законы для осуществления данной процедуры».