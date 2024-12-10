Гражданин Германии арестован за предполагаемый саботаж в интересах Киева

По данным российских информационных агентств, в России арестован гражданин Германии и России по подозрению в подготовке диверсии на железнодорожной линии по приказу Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом во вторник сообщила ФСБ России.

Мужчину, родившегося в 2003 году, ФСБ обвиняет в «подготовке диверсии на участке железнодорожной линии в Нижнем Новгороде с использованием взрывного устройства» за вознаграждение от СБУ, говорится в заявлении.

ФСБ сообщила, что власти обнаружили в доме мужчины самодельное взрывное устройство (СВУ), а также доказательства того, что он контактировал с сотрудником СБУ.

На видео, опубликованном российским военным новостным агентством во вторник, якобы запечатлено, как мужчина дает признательные показания.

На видео мужчина, чье лицо размыто, рассказывает, что приехал в Россию в прошлом году и познакомился в интернете с человеком, который впоследствии оказался «сотрудником украинских спецслужб».

По его словам, мужчина заплатил ему за то, чтобы он поджег предохранительный щиток и нарисовал проукраинское граффити.