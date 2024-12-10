Израиль впервые за 50 лет перебрасывает войска через границу с Сирией

Израиль впервые после официального окончания Войны Судного дня в 1974 году перебросил войска через сирийскую границу и нанес авиаудары по территории Сирии.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в понедельник, что Армия обороны Израиля уполномочена выходить за пределы контролируемой ООН буферной зоны, разделяющей оккупированные Израилем Голанские высоты и Сирию.

В заявлении офиса Каца говорится, что Израиль стремится получить «полный контроль над буферной зоной» и захватить оружие и «террористическую инфраструктуру», чтобы их нельзя было использовать против Израиля.

Несколькими днями ранее силы повстанцев взяли под контроль столицу Сирии Дамаск, вынудив президента Башара Асада бежать в Россию и свергнув его режим.