Популярность доставки из Поднебесной продолжает расти

Компании-перевозчики и представители бизнеса связывают это с тем, что российский бизнес начал готовиться к китайским длинным выходным раньше, чем обычно.

К середине осени 2024 года спрос на различные виды доставки из Китая в Россию, включая авиационную, железнодорожную, автомобильную и морскую, увеличился до 30%. Сроки доставки также выросли, и сейчас они могут достигать 55–60 дней, тогда как в августе составляли около 40 суток.

В ассоциации предпринимателей «Белый бизнес» объяснили ситуацию увеличением объёмов заказов из Китая, где только в ноябре прошло несколько крупных распродаж — в частности, Всемирный день шопинга и «чёрная пятница».

Перевозчики называют ещё одну причину возросшего спроса на доставку — нежелание бизнеса, чтобы их грузы «зависли» из-за масштабного празднования Нового года в Китае, который сопровождается длинными выходными. В 2025 году празднование стартует 29 января и продлится до середины февраля, поэтому сейчас поставки хотят завершить ещё до конца календарного года.

Многие китайские заводы и фабрики закрываются за одну-две недели до начала официальных праздников, и после отдыха не все производители возвращаются к работе сразу. В итоге примерно месяц доставка в Китае будет работать в ограниченном режиме.

Эксперт компании «Логистические системы» Марина Богатырёва отметила, что перед праздниками в пиковый сезон цены на авиаперевозки традиционно растут, особенно в период между российским и китайским Новым годом.

Заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии» Дмитрий Хрущалёв подтвердил, что в преддверии китайского Нового года традиционно увеличивается спрос на авиаперевозки грузов. Он отметил, что сейчас количество заказов стремительно увеличивается, их число на авиадоставку выросло на 15% относительно средних значений III квартала этого года.

Президент ассоциации «Белый бизнес» Анна Фомичёва согласна с тем, что новогодние праздники в России и Китае традиционно сопровождаются увеличением спроса на грузоперевозки. Она отметила, что ситуация со спросом на авиаперевозки также будет развиваться активнее из-за увеличения импортных и экспортных поставок, а также необходимости своевременной доставки товаров в преддверии праздников.

В авиационном карго-терминале, обслуживающем грузопоток аэропорта Шереметьево, ожидают, что в январе традиционно будет небольшое затишье после активной осени и декабря. Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности «Москва Карго» Елена Ермакова констатирует, что в первой половине месяца Россия уходит на новогодние каникулы, а затем эстафету подхватит Китай. Официально новогодние праздники в 2025 году начнутся там 28 января и продлятся до 3 февраля, фактически же многие предприятия уже в 20-х числах января уйдут на каникулы.

Специалисты поясняют, что повышенный спрос в индустрии воздушных грузоперевозок раньше приходился на сентябрь–декабрь с пиком в ноябре. С 2023 года заметный рост спроса начинается уже с июля, а в этом году по итогам III квартала объём импорта из Китая, обработанного терминалом, вырос почти в полтора раза в сравнении с прошлым годом.

Эксперты отмечают, что маршрут из Китая перегружен уже с начала ноября. По мере приближения новогодних праздников сроки авиадоставки будут увеличиваться исходя из объёмов грузов на складах линий.

Директор направления международных авиаперевозок ГК «ЕТЕ» Александр Лымарев сообщил, что сейчас наращивание объёмов также наблюдается, и бронирование доставки возможно от семи до десяти дней до вылета. К декабрю импорт из Китая в Россию может увеличиться ещё на 30–40%.

В высокий сезон, который в логистике длится с октября по декабрь, объёмы импорта из Китая в Россию растут, вслед за этим увеличиваются заторы на направлении. В портах Дальнего Востока компании ожидают обработки и перестановки контейнеров с морского на железнодорожный транспорт не менее 25 дней.

Логисты говорят, что сроки прямой железнодорожной доставки также продолжают расти. Объём импорта из Китая существенно превышает экспортные показатели, а китайская сторона сталкивается с нехваткой контейнеров, железнодорожных платформ и вынуждена ожидать их прибытия из России.

Чтобы решить проблемы с логистикой, компаниям приходится планировать свои поставки заранее, чтобы минимизировать риски задержек, — рассказали в логистической компании «Скиф-Карго». Они делают более ранние заказы и оптимизируют логистические маршруты. Приходится рассматривать альтернативные маршруты и способы доставки, такие как использование железнодорожного или автотранспорта для внутренних перевозок, пока ажиотаж на воздушную спадёт, — отметили в компании.