Сирия: повстанцы начинают формировать новое правительство

Премьер-министр бывшего президента Асада Мохаммед Джалали согласился передать власть возглавляемому повстанцами «Правительству спасения», которое в настоящее время находится за пределами своего оплота на северо-западе Сирии.

Командир повстанцев Ахмед аль-Шараа, более известный под своим военным псевдонимом Абу Мохаммед аль-Голани, встретился с Джалали и вице-президентом Фейсалом Мекдадом, чтобы обсудить состояние переходного правительства, сообщило информационное агентство Reuters.

Джалали сказал, что передача может занять несколько дней.

Телеканал Al Jazeera сообщил, что переходное правительство, скорее всего, возглавит Мохамед аль-Башир, который уже возглавлял Правительство спасения.

В качестве небольших признаков возвращения к нормальной жизни во вторник вновь открылись банки Сирии, а министерство нефти страны настоятельно призвало сотрудников вернуться на работу.