Тайвань предупреждает о крупнейшем развертывании китайских ВМС

Министерство обороны Тайваня во вторник заявило, что Китай размещает в региональных водах свой крупнейший за последние три десятилетия военно-морской флот.

Развертывание является более масштабным, чем военные учения 2022 года, когда бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила остров.

«Нынешний масштаб — самый крупный по сравнению с предыдущими четырьмя. Независимо от того, объявили ли они о проведении учений, они представляют для нас большую угрозу», — сказал Сан.

Представитель министерства Сунь Ли-фан заявил, что масштаб нынешнего развертывания китайских военно-морских сил в так называемой первой островной цепи, которая соединяет Окинаву, Тайвань и Филиппины, является крупнейшим с тех пор, как Китай проводил военные учения перед президентскими выборами на Тайване в 1996 году.

Пекин пока не прокомментировал учения. Министерство заявило, что ВМС Китая строят две «стены» в Тихом океане.

«Этими двумя стенами они посылают очень простое сообщение: пытаются сделать Тайваньский пролив внутренним морем» Китая, заявил журналистам старший офицер разведки министерства Се Цзи-шэн.