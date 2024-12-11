Кая Каллас предупреждает о рисках межконфессионального насилия в Сирии

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас предупредила о рисках межконфессионального насилия и возрождения экстремизма в Сирии. Она также призвала международные державы поддержать мирный переход после падения Башара Асада.

«Мы должны избежать повторения ужасающих сценариев в Ираке, Ливии и Афганистане», — заявила Каллас на слушаниях с законодателями ЕС.

Каллас добавила, что падение Асада стало ударом для президента России Владимира Путина и Ирана. «Для Путина и иранского режима падение Асада — это огромный удар для обоих», — сказала она.