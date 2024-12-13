Транспортно-логистическая компания «Деловые Линии» существенно ускорила обработку грузов на своих терминалах

Секрет успеха – внедрение инновационного алгоритма управления, разработанного ИТ-интегратором BIA Technologies. Это решение позволило «Деловым Линиям» оптимизировать распределение автотранспорта по погрузочно-разгрузочным воротам и эффективно распределять задания между сотрудниками.

Внедрение новой системы автоматизировало ключевые логистические процессы «Деловых Линий», включая управление складскими запасами, диспетчеризацию перевозок и учет всего подвижного состава, как собственного, так и привлеченного. Новая система интегрирована с существующей ИТ-инфраструктурой компании, а персонал прошел специальное дистанционное обучение.

«Рост заказов и увеличение грузопотока требовали от нас кардинальных изменений», – комментирует Дмитрий Хрущалев, заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии». – «Новый алгоритм позволил минимизировать простой транспорта, сократить время хранения грузов и оптимизировать распределение нагрузки на персонал. В итоге, производительность сотрудников «Деловых Линий» выросла на 10%, что позволяет нам быстрее реагировать на запросы клиентов и повышать качество сервиса».

Повышение эффективности работы – это не единственное преимущество. Сокращение времени простоя транспорта напрямую влияет на снижение эксплуатационных расходов и уменьшает экологическую нагрузку, что соответствует современным тенденциям в области устойчивого развития. «Деловые Линии» демонстрируют ответственный подход к бизнесу, внедряя решения, которые положительно сказываются не только на финансовых показателях, но и на окружающей среде.

Александр Воловик, коммерческий директор BIA Technologies, подчеркивает важность технологических инноваций в современной логистике: «В условиях растущей конкуренции и усложняющихся цепочек поставок передовые ИТ-решения – это ключ к успеху. Мы модифицировали существующий модуль управления двором (YMS) «Деловых Линий», отвечающий за распределение транспорта по воротам и приоритизацию задач. Уверен, что эти изменения помогут «Деловым Линиям» укрепить свои лидерские позиции на рынке».

Стоит отметить, что это не первый совместный проект «Деловых Линий» и BIA Technologies. Ранее компании-партнёры успешно реализовали алгоритм оптимизации доставки «от двери до двери» в периоды пиковой нагрузки, что подтверждает эффективность их сотрудничества. «Деловые Линии», активно инвестируя в цифровизацию, стремятся предоставлять клиентам сервис высшего уровня и поддерживать репутацию одного из ведущих логистических операторов России. Внедрение умных технологий позволяет «Деловым Линиям» не только оптимизировать внутренние процессы, но и предлагать клиентам новые, более гибкие и эффективные логистические решения.