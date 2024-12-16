Рост розничной торговли в Китае замедляется

Позитивные экономические данные Китая за ноябрь, опубликованные в понедельник, также показали более медленный, чем ожидалось, рост розничных продаж на 3,3%, что намного ниже, чем в октябре, и значительно отстает от прогноза в 4,6%.

Замедление стало неожиданностью, поскольку Пекин работает над усилением программ стимулирования и поощрением потребления, готовясь к возможным трудностям, связанным с возвращением Дональда Трампа на второй срок в качестве президента США , угрожающего повышением пошлин.

Китай реализовал крупные акции по онлайн-торговле и субсидируемые правительством программы обмена старых автомобилей, что способствовало росту продаж таких товаров, как автомобили, что, как ожидалось, будет способствовать росту.

Рынки в Шанхае и Гонконге упали, когда новость была объявлена ​​в понедельник утром. Но к полудню Шанхайская биржа, в частности, сократила эти потери и вернулась в зеленую зону, в то время как Hang Seng упал примерно на 0,5%.