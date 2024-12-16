Выборы в Германии: Шольцу грозит вотум доверия

В нижней палате немецкого парламента, Бундестаге, идет подготовка к вотуму доверия. Вотумы доверия в Германии редки; это всего лишь шестой раз в послевоенной истории, когда канцлер призывает к нему. Шольц планирует попросить парламент проголосовать по вотуму доверия в 13:00, а законодатели должны будут проголосовать после дебатов около 15:30.

Опросы показывают, что Социал-демократическая партия Шольца (СДПГ) поддерживает консервативный оппозиционный Союзный блок (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем.

Крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) также демонстрирует высокие результаты опросов и, вероятно, станет второй или третьей по величине силой в парламенте. Ее лидер, Алиса Вайдель, вряд ли выиграет пост канцлера, поскольку другие партии заявили, что не будут вступать в коалицию с ее партией.

Ориентированная на бизнес партия «Свободные демократы» (СвДП) набрала чуть меньше 5%-ного порога, необходимого для прохождения в Бундестаг.

Также ниже порога оказалась социалистическая Левая партия, которая все еще надеется попасть в парламент, получив не менее трех прямых голосов от избирательных округов, даже если ее результат, скорее всего, окажется намного ниже 5% от общего числа голосов.

Леворадикальный популистский Альянс имени Сары Вагенкнехт (BSW) отделился от Левой партии в начале 2024 года и может впервые войти в Бундестаг в 2025 году.