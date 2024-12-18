Директор ЦРУ Билл Бернс прибудет в Доху для переговоров

Высокопоставленные должностные лица США, Катара и Египта в последние дни заявили о прогрессе в вопросах прекращения огня и освобождения заложников в секторе Газа.

По данным агентства Reuters, ожидается, что директор ЦРУ Уильям Бернс также направится в Доху в среду.

Согласно сообщению, он должен провести переговоры с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бин Абдель Рахманом Аль Тани о преодолении остающихся разногласий между Израилем и повстанческой группировкой.

Однако со стороны Израиля не поступало никаких сообщений о каких-либо шагах по перемирию, которое привело бы к освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа.

ХАМАС, признанный террористической организацией ЕС, Германией и другими странами, напал на Израиль 7 октября 2023 года, убив около 1200 человек и взяв в заложники более 250 человек.

Израильская военная операция в секторе Газа привела к гибели более 45 000 палестинцев, перемещению большей части 2,3-миллионного населения и превращению значительной части прибрежного анклава в руины.