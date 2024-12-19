Белград сделает общественный транспорт бесплатным с 1 января

С 1 января 2025 года Белград планирует предложить всем жителям бесплатный общественный транспорт.

Это предложение означает, что «никому больше не придется платить за билет», заявил в среду мэр сербской столицы Александр Шапич.

Город с населением 1,7 миллиона человек является одной из немногих крупных европейских столиц, где нет метрополитена.

Но это не первое государство в Европе, сделавшее общественный транспорт бесплатным — такие страны, как Люксембург и Таллин в Эстонии, уже сделали это.

В Белграде высокая плотность автомобилей, и жители вынуждены часами простаивать в пробках, передвигаясь по городу.

Сапик отметил, что за последнее десятилетие количество автомобилей увеличилось на 250 000.

Несмотря на то, что власти обещали создать систему метрополитена к 2030 году, реализа