Суд Франции отклонил апелляцию бывшего президента Николя Саркози

Кассационный суд Франции в среду отклонил апелляцию бывшего президента Франции Николя Саркози, обязав его носить электронный браслет на лодыжке во время отбывания годичного тюремного заключения за коррупцию на родине.

Саркози обжаловал приговор суда низшей инстанции, который предусматривал наказание в виде трех лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года за взяточничество и торговлю влиянием в системе правосудия.

Решение является окончательным, по крайней мере на территории Франции, и бывшему политическому тяжеловесу запрещено баллотироваться на выборах в течение трех лет.

Саркози заявил, что планирует подать иск против Франции в Европейский суд по правам человека.

Напомним, что Саркози был признан виновным в коррупции в схеме, в которой он получил конфиденциальную информацию от судьи Жильбера Азизбера по другому делу в обмен на помощь Азизберу в получении тепленького поста в Монако после выхода на пенсию. Азизбер и адвокат Саркози Тьерри Герцог, который содействовал обмену, оба получили тюремные сроки по этому делу.

Хотя публикация не дала никаких результатов и информация не помогла Саркози, первоначальный вердикт постановил, что трое мужчин вступили в «преступный сговор».

Как и в случае с Саркози, суд также отклонил их апелляции.