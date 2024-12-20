Белый дом объявил в четверг, что в рамках своей, возможно, последней зарубежной поездки перед уходом с поста президент США Джо Байден в январе отправится в Италию, чтобы встретиться с Папой Франциском и высшими итальянскими чиновниками.

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер , помимо понтифика, Байден также встретится с премьер-министром Италии Джорджией Мелони и президентом Серджо Маттареллой в ходе трехдневной поездки, которая должна начаться 9 января.

В четверг в телефонном разговоре президент принял приглашение посетить Ватикан и «поблагодарил Папу за его постоянную деятельность по облегчению глобальных страданий, включая его работу по продвижению прав человека и защите религиозных свобод», говорится в заявлении Белого дома.

Байден обсудит ключевые мировые проблемы с Мелони

Жан-Пьер сообщил, что Байден и Папа Римский обсудят глобальные усилия по достижению мира.

В последний раз лидеры двух стран встречались в июне этого года после их предыдущей встречи в Ватикане в 2021 году.

По данным Белого дома, переговоры Байдена с Мелони будут сосредоточены на ключевых мировых проблемах и лидерстве Италии в период ее председательства в G7.

Эта поездка состоится незадолго до окончания президентства Байдена 20 января, когда состоится инаугурация Дональда Трампа .