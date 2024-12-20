ФРС США снизила процентные ставки на четверть пункта

Федеральная резервная система США снизила процентные ставки на четверть процентного пункта, но также дала понять, что темпы снижения ставок будут более медленными.

Согласно заявлению ФРС, политики проголосовали 11 голосами против 1 за снижение ключевой ставки кредитования центрального банка США до уровня от 4,25 до 4,5%.

«Экономическая активность продолжает расти уверенными темпами», при этом уровень безработицы «остается низким», а инфляция «остается несколько повышенной», — говорится в последнем политическом

заявлении Федерального комитета по открытым рынкам, устанавливающего процентные ставки центрального банка.

Единственной несогласной оказалась президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хэммак, которая поддержала сохранение ставок на прежнем уровне.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что этот шаг отражает позитивную общую экономическую ситуацию.

«Я очень доволен тем, где находится экономика», — сказал Пауэлл на пресс-конференции после того, как центральный банк снизил процентные ставки. «Честно говоря, я очень оптимистичен в отношении экономики, и мы находимся в действительно хорошем месте».