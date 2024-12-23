По данным Агентства по борьбе со стихийными бедствиями страны, число погибших в результате циклона «Чидо» в Мозамбике возросло до 94 человек.

Циклон Чидо обрушился на Мозамбик неделю назад, и хотя наиболее опустошенным регионом после удара Чидо стал архипелаг Майотта, Мозамбик оказался вторым по степени пострадавших.

В частности, шторм обрушился на северную провинцию Кабу-Делгаду с порывами около 260 километров (160 миль) в час, обрушив на регион 250 миллиметров (10 дюймов) осадков за день.

От урагана пострадало около 620 000 мозамбикцев, более 500 000 из них проживают в районе Кабу-Делгаду.

Эксперты утверждают, что сила циклона Чидо и его последствия стали еще более интенсивными из-за антропогенного изменения климата.