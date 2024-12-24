Грузовое судно «Ursa Major» затонуло в Средиземном море

В Средиземном море между Испанией и Алжиром потерпел кораблекрушение российский грузовой корабль Ursa Major после взрыва в машинном отделении. Двое членов экипажа исчезли без следа, сообщило МИД России во вторник.

Компания «Оборонлогистика», входящая в структуру военного строительного комплекса Министерства обороны России, контролировала судно, построенное в 2009 году. Ранее было заявлено, что корабль с двумя огромными портовыми кранами на палубе направляется в российский порт Владивосток на Дальнем Востоке.

В результате взрыва в машинном отделении судна, 14 из 16 членов экипажа были спасены и доставлены в Испанию, но двое по-прежнему считаются пропавшими без вести, как утверждает заявление кризисного центра МИД. Причины инцидента не разъясняются.

Позже появились несколько непроверенных видеозаписей, на которых видно, что предполагаемое судно сильно наклонилось вправо и его нос опустился ниже обычного. Видео датировано и зафиксировано 23 декабря проходящим мимо судном и опубликованы во вторник на российском новостном портале life.ru.

В заявлении от 20 декабря компания "Оборонлогистика", владеющая судном, утверждает, что судно, ранее известное как "Спарта III" по данным LSEG, перевозило специализированные портовые краны и детали для новых ледоколов, предназначенные для установки в порту Владивостока.