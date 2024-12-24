Южная Корея заявила, что на территории Украины погибло или было ранено более 1000 северокорейских солдат. Президент Украины заявил, что число северокорейских потерь превысило 3000.

«Благодаря различным источникам информации и разведданным мы пришли к выводу, что северокорейские войска, которые недавно вступили в бой с украинскими силами, понесли потери около 1100 человек», — говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС Сеула.

Объединенный комитет начальников штабов также заявил, что Пхеньян «готовится к ротации или дополнительному развертыванию солдат».

Зеленский в понедельник заявил, что в боях с украинскими войсками погибли или получили ранения более 3000 северокорейских солдат.

Южнокорейская разведка сообщила парламентариям, что в Курской области, куда украинские войска в августе совершили вторжение, погибло около 100 человек, а еще 1000 получили ранения. С тех пор Украина потеряла значительную часть захваченной ею территории.