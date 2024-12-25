Гражданина США приговорили к 15 годам колонии строгого режима за «шпионаж»

Во вторник Московский городской суд приговорил бывшего руководителя бизнеса Джина Спектора к «15 годам колонии строгого режима» по обвинению в шпионаже, подробности которого в основном неизвестны.

Гражданин США Спектор уже отбывал в России трех с половиной лет лишения свободы за взяточничество, а в августе прошлого года был арестован и обвинен в шпионаже.

Подробности обвинений в шпионаже российские государственные СМИ не разглашают.

По данным информационного агентства ТАСС, Спектору было назначено наказание в виде 13 лет тюремного заключения по обвинению в шпионаже, которое будет добавлено к его основному сроку наказания.

Как сообщает ТАСС, председательствующий судья постановил, что теперь он должен отбывать наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

За исключением вынесения приговора, судебный процесс проходил за закрытыми дверями ввиду его секретного характера.