Самолет «Азербайджанских авиалиний» потерпел крушение в Казахстане

Пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний», на борту которого находились 67 человек, потерпел крушение в среду недалеко от казахстанского города Актау, сообщили власти.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана заявило, что в результате крушения выжило не менее 28 человек, хотя в первоначальном сообщении говорилось, что, по всей видимости, выжило 25 человек.

Министерство сообщило, что выжившие были доставлены в больницы.

Пассажирский самолет Embraer принадлежал авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» и следовал из Баку, столицы Азербайджана, в Грозный, расположенный в Чеченской Республике на территории России:

Однако из-за тумана в Грозном самолет был изменен маршрут, сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС.

Представитель Росавиации, российского органа гражданской авиации, сообщил, что, по предварительным данным, пилот принял решение изменить курс на Актау после того, как самолет столкнулся с птицами, что создало «чрезвычайную ситуацию на борту».