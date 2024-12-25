Трамп заявил, что Панамский канал должен быть «возвращен» под контроль Вашингтона

Десятки протестующих собрались у здания посольства США в Панаме и скандировали лозунги, такие как «Трамп, животное, оставь канал в покое», неся плакаты с надписью «Дональд Трамп, враг Панамы».

Соединенные Штаты в значительной степени построили Панамский канал и управляли его территорией в течение десятилетий, прежде чем передать полный контроль Панаме в 1999 году.

«Панама — суверенная территория, а канал здесь — панамский», — цитирует французское информационное агентство AFP слова лидера строительного профсоюза, который совместно организовал акцию протеста, Саула Мендеса.

«Дональд Трамп и его имперские заблуждения не могут претендовать ни на один сантиметр земли в Панаме», — заявил Мендес.

Протест состоялся на следующий день после того, как президент Хосе Рауль Мулино заявил, что «каждый квадратный метр» канала принадлежит Панаме и его статус «не подлежит обсуждению».

Также во вторник Боливарианская организация народов Америки (АЛБА), в которую входят десять стран Центральной и Южной Америки, осудила комментарии Трампа и подтвердила свою поддержку «суверенитета, территориальной целостности и самоопределения» Панамы.

Панама не является членом блока, штаб-квартира которого находится в столице Венесуэлы Каракасе.