1 января Венгрия передаст эстафету шестимесячного председательства в Европейском союзе Польше, тем самым завершив бурное полугодие для блока.

Вместо того чтобы выступить в роли нейтрального посредника, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пошел на конфронтацию с Брюсселем и разозлил своих партнеров своей своевольной «миссией мира» и неожиданными визитами в Москву, Киев и Пекин, которые не были согласованы заранее.

«Председательство Польши в Совете ЕС станет полной противоположностью тому, что произошло за последние шесть месяцев», — прогнозирует эксперт по Восточной Европе Кай-Олаф Ланг из Немецкого института международных отношений и безопасности в Берлине.

Председательство в Совете ЕС — прекрасная возможность для Туска показать, что его заявления — не просто слова, и что спустя 20 лет после вступления в ЕС Польша уже не является подмастерьем, а может даже показать некоторым «старым» государствам-членам, как это делается.